О нас

Азербайджанские стронгмены завоевали 41 медаль на международных турнирах в 2023 году

Азербайджанские стронгмены завоевали 41 медаль на международных турнирах в 2023 году Спортсмены Федерации стронгменов Азербайджана (ФСА) в прошлом году завоевали 41 медаль.
Индивидуальные
26 января 2024 г. 13:11
Азербайджанские стронгмены завоевали 41 медаль на международных турнирах в 2023 году

Спортсмены Федерации стронгменов Азербайджана (ФСА) в прошлом году завоевали 41 медаль.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании федерации по итогам 2023 года.

Президент ФСА Бахтияр Гулиев рассказал, что в 2023 году спортсмены федерации попробовали свои силы на 7 международных турнирах: "Также в нашей стране было организовано 6 соревнований. Всего на международных турнирах атлеты завоевали 41 медаль, в том числе 35 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали".

По словам Гулиева, в прошлом году были предприняты важные шаги в направлении расширения международного сотрудничества.

Президент федерации подчеркнул, что назначение его вице-президентом Всемирной федерации стронгменов является признаком доверия к азербайджанскому спорту.

Бахтияр Гулиев добавил, что азербайджанские спортсмены готовятся к открытому чемпионату Азии в столице Кыргызстана Бишкеке и чемпионату мира в Дубае, которые состоятся в марте текущего года.

В конце мероприятия группе спортсменов федерации было вручено почетное звание "Мастер спорта".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Stronqmen Federasiyası ötən il qazanılan medalların sayını açıqlayıb

Самое важное

В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi