Азербайджанские стронгмены завоевали 41 медаль на международных турнирах в 2023 году

Спортсмены Федерации стронгменов Азербайджана (ФСА) в прошлом году завоевали 41 медаль.

Спортсмены Федерации стронгменов Азербайджана (ФСА) в прошлом году завоевали 41 медаль.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании федерации по итогам 2023 года.

Президент ФСА Бахтияр Гулиев рассказал, что в 2023 году спортсмены федерации попробовали свои силы на 7 международных турнирах: "Также в нашей стране было организовано 6 соревнований. Всего на международных турнирах атлеты завоевали 41 медаль, в том числе 35 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали".

По словам Гулиева, в прошлом году были предприняты важные шаги в направлении расширения международного сотрудничества.

Президент федерации подчеркнул, что назначение его вице-президентом Всемирной федерации стронгменов является признаком доверия к азербайджанскому спорту.

Бахтияр Гулиев добавил, что азербайджанские спортсмены готовятся к открытому чемпионату Азии в столице Кыргызстана Бишкеке и чемпионату мира в Дубае, которые состоятся в марте текущего года.

В конце мероприятия группе спортсменов федерации было вручено почетное звание "Мастер спорта".