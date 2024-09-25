Азербайджанские стрелки выступят на международном чемпионате в Перу

Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате мира по стрельбе среди молодежи, который пройдет в перуанской столице Лиме с 26 сентября по 7 октября.

Азербайджанские спортсмены примут участие в молодежном чемпионате мира по стрельбе, который пройдет в перуанской столице Лиме с 26 сентября по 7 октября.

Как сообщает Report , в соревнованиях примут участие 566 стрелков из 51 страны.

Азербайджанская сборная выступит в нескольких дисциплинах, включая стрельбу из пневматического пистолета с 10 метров, малокалиберного пистолета с 25 и 50 метров, также винтовки из трех положений и лежа с 50 метров.

В состав национальной команды вошли Лейли Алиева, Владислав Калмыков, Гаджи Мусаев, Зейнаб Султанова, София Бархалова, Имран Гараев и Нигяр Рамазанова. Последняя будет представлять страну сразу в трех дисциплинах.

Кроме того, в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров за медали будут бороться пары Лейли Алиева - Владислав Калмыков и Гаджи Мусаев - Зейнаб Султанова.

Отметим, что молодежная сборная Азербайджана по стрельбе уже не раз добивалась успехов на международной арене. Так, на прошлом чемпионате Европы в 2023 году азербайджанские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали.