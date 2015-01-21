Азербайджанские спортсмены завоевали третье место в турнире по настольному теннису в Иране

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В столице Ирана Тегеране прошел IV Кубок "Фаджр" по настольному теннису. Как сообщает Report со ссылкой на министерство молодежи и спорта, азербайджанскую команду, состоящую из четырех мужчин и четырех женщин, возглавляли Нияз Азимов и Хаяла Гиясова.

В парных соревнованиях среди девушек пара Руфет Гулиева - Марьям Иманова завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в турнире принимали участие две иранские команды, а также спортсмены из России, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, Сербии и Индонезии.