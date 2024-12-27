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Азербайджанские спортсмены завоевали рекордное количество медалей на международных соревнованиях в 2024 году

Азербайджанские спортсмены завоевали рекордное количество медалей на международных соревнованиях в 2024 году Азербайджанские спортсмены завоевали в общей сложности 1 718 медалей на чемпионатах Европы и мира, кубковых соревнованиях и других официальных международных турнирах.
Индивидуальные
27 декабря 2024 г. 13:22
Азербайджанские спортсмены завоевали рекордное количество медалей на международных соревнованиях в 2024 году

Азербайджанские спортсмены завоевали в общей сложности 1 718 медалей на чемпионатах Европы и мира, кубковых соревнованиях и других официальных международных турнирах.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, это новый рекордный показатель в истории азербайджанского спорта.

666 наград - золотые, 465 - серебряные, а 587 - бронзовые. В олимпийских видах спорта завоевано 827 медалей, в неолимпийских - 854, в паралимпийских видах спорта - 37 медалей.

Отметим, что Министерство молодежи и спорта обеспечило участие азербайджанских спортсменов в 266 международных соревнованиях и 103 учебно-тренировочных сборах в течение года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançıları 2024-cü ildə beynəlxalq yarışlarda rekord sayda medal qazanıblar

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