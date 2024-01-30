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Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире в Венгрии

Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире в Венгрии Сборная Азербайджана завоевала на международном турнире по савату в Будапеште (Венгрия) пять медалей.
Индивидуальные
30 января 2024 г. 13:54
Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире в Венгрии

Сборная Азербайджана завоевала на международном турнире по савату в Будапеште (Венгрия) пять медалей.

Как сообщает Report, среди взрослых золото в состязаниях по разновидности савата assault завоевал Бейрек Багиров (85 кг), среди молодежи - Магомед Мамедли (52 кг). В состязаниях среди юниоров Юсиф Сулейманов (52 кг) удостоился третьего места.

По разновидности савата precombat золотую медаль завоевал Умид Зейналов, а серебряную медаль - Мухаммед Сулейманов (80 кг).

Отметим, что Азербайджан на соревнованиях представляли 6 спортсменов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan döyüşçüləri Macarıstanda beş medal qazanıblar

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