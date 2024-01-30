Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире в Венгрии

Сборная Азербайджана завоевала на международном турнире по савату в Будапеште (Венгрия) пять медалей.
Как сообщает Report, среди взрослых золото в состязаниях по разновидности савата assault завоевал Бейрек Багиров (85 кг), среди молодежи - Магомед Мамедли (52 кг). В состязаниях среди юниоров Юсиф Сулейманов (52 кг) удостоился третьего места.
По разновидности савата precombat золотую медаль завоевал Умид Зейналов, а серебряную медаль - Мухаммед Сулейманов (80 кг).
Отметим, что Азербайджан на соревнованиях представляли 6 спортсменов.