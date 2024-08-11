Азербайджанские спортсмены завоевали на парижской Олимпиаде семь медалей

Азербайджанские спортсмены завершили выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.
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Последнюю медаль в актив азербайджанской команды добавил Магомедхан Магомедов, который в противостоянии за бронзу в весовой категории 97 кг одолел представителя Украины Мурази Мчедлидзе.
Дзюдо:
Хидаят Гейдаров (73 кг) - золото
Зелим Коцоев (100 кг) - золото
Бокс:
Альфонсо Домингес (92 кг) - серебро
Тхэквондо:
Гашим Магомедов (58 кг) - серебро
Греко-римская борьба:
Хасрат Джафаров (67 кг) - бронза
Вольная борьба:
Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - бронза
Магомедхан Магомедов (97 кг) - бронза