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Азербайджанские спортсмены завоевали на парижской Олимпиаде семь медалей

Азербайджанские спортсмены завоевали на парижской Олимпиаде семь медалей Азербайджанские спортсмены завершили выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 15:44
Азербайджанские спортсмены завоевали на парижской Олимпиаде семь медалей

Азербайджанские спортсмены завершили выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, из 48 членов сборной на пьедестал почета поднялись семеро.

Последнюю медаль в актив азербайджанской команды добавил Магомедхан Магомедов, который в противостоянии за бронзу в весовой категории 97 кг одолел представителя Украины Мурази Мчедлидзе.

Дзюдо:
Хидаят Гейдаров (73 кг) - золото
Зелим Коцоев (100 кг) - золото

Бокс:
Альфонсо Домингес (92 кг) - серебро

Тхэквондо:
Гашим Магомедов (58 кг) - серебро

Греко-римская борьба:
Хасрат Джафаров (67 кг) - бронза

Вольная борьба:
Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - бронза
Магомедхан Магомедов (97 кг) - бронза

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Paris olimpiadasını 7 medalla başa vurub

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