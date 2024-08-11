Азербайджанские спортсмены завоевали на парижской Олимпиаде семь медалей

Азербайджанские спортсмены завершили выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Азербайджанские спортсмены завершили выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report , из 48 членов сборной на пьедестал почета поднялись семеро.

Последнюю медаль в актив азербайджанской команды добавил Магомедхан Магомедов, который в противостоянии за бронзу в весовой категории 97 кг одолел представителя Украины Мурази Мчедлидзе.

Дзюдо:

Хидаят Гейдаров (73 кг) - золото

Зелим Коцоев (100 кг) - золото

Бокс:

Альфонсо Домингес (92 кг) - серебро

Тхэквондо:

Гашим Магомедов (58 кг) - серебро

Греко-римская борьба:

Хасрат Джафаров (67 кг) - бронза

Вольная борьба:

Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - бронза

Магомедхан Магомедов (97 кг) - бронза