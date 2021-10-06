Азербайджанские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы

Азербайджанские спортсмены Асад Иманов и Ниджат Асадов завоевали соответственно серебряную и бронзовую медали на 25-м чемпионате Европы по фудокану в Польше.

Азербайджанские спортсмены Асад Иманов и Ниджат Асадов завоевали соответственно серебряную и бронзовую медали на 25-м чемпионате Европы по фудокану в Польше.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана заняла третье место в индивидуальных соревнованиях по кумитэ (18-21 год).

Ранее Эльмаддин Селимли выиграл чемпионат Европы.

Нашу страну представляют 4 спортсмена во главе с официальным и уполномоченным представителем Всемирной федерации фудокана в Азербайджане Вусалом Абдуллазаде.

В континентальном первенстве принимают участие спортсмены из более чем 30 стран мира.