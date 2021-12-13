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Азербайджанские спортсмены завоевали 11 золотых медалей в Киеве

Азербайджанские спортсмены завоевали 11 золотых медалей в Киеве 12:07
Индивидуальные
13 декабря 2021 г. 12:47
Азербайджанские спортсмены завоевали 11 золотых медалей в Киеве

В Киеве (Украина) прошел профессиональный международный турнир по кикбоксингу WIZARD OPEN с участием 536 спортсменов из 12 стран.

Как передает восточноевропейское бюро Report, в турнире, организованном Федерацией кикбоксинга Украины 10-12 декабря, наряду с Азербайджаном принимали участие представители Турции, Польши, Израиля, Грузии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Греции.

Девятнадцать азербайджанских спортсменов в ожесточенной борьбе завоевали 11 золотых, 3 серебряные, 5 бронзовых медалей. По количеству золотых медалей Азербайджан занял второе место после Украины, Армения – последнее.

Золото стране принесли Мухаммед Иманов, Эмиль Гумбатов, Хаял Дадашов, Амиль Мамедов, Эльнур Мустафаев, Рафик Бабазаде, Амин Гулиев, Эльвин Мамедов, Ринат Гияслы, Гашам Мамедов и Эльшад Шахбазов. Эльджан Алыкишиев, Эльмаддин Бахшалиев, Хаял Астанов завоевали серебро, а Вюсал Кязымов, Али Джафаров, Гусейн Гаджиев, Раван Абдуллазаде и Миргасан Ибрагим - бронзовые медали.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani athletes win 11 gold medals in Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan idmançıları Kiyevdə 11 qızıl medal qazanıb

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