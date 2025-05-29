Азербайджанские спортсмены взяли два золота и серебро на ЧЕ по пляжной борьбе

Члены сборной Азербайджана завоевали три медали на юношеском чемпионате Европы (U-15 и U-17) по пляжной борьбе в хорватском Порече.
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Согласно информации, команда отправилась на турнир под руководством главного тренера Ояна Назариани.
Золотых наград удостоились Руслан Велиев (70 кг) и Нихад Сулейманлы (80 кг), бронзу в копилку сборной добавил Рашид Назаров (60 кг).
В командном зачете азербайджанские борцы завоевали третье место, набрав 65 очков. Первые две позиции достались Грузии (85) и Украине (70) соответственно.
Рефери категории I-S Сади Гулиев представлял Азербайджан на судейском уровне.