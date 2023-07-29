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Азербайджанские спортсмены взяли 9 медалей в индивидуальных выступлениях на EYOF

Азербайджанские спортсмены взяли 9 медалей в индивидуальных выступлениях на EYOF В рамках XVII Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (EYOF) в словенском Мариборе 25-28 июля прошли индивидуальные соревнования по дзюдо.
Индивидуальные
29 июля 2023 г. 05:47
Азербайджанские спортсмены взяли 9 медалей в индивидуальных выступлениях на EYOF

В рамках XVII Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (EYOF) в словенском Мариборе 25-28 июля прошли индивидуальные соревнования по дзюдо.

Как передает Report, Азербайджан на турнире представляли 8 парней и 4 девушки в 12 весовых категориях. В личном зачете наши дзюдоисты завоевали в общей сложности 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

В первый день турнира Нихад Мамишов завоевал бронзу в весовой категории -50 кг, а Айхан Мирзазаде - в категории -55 кг.

Во второй день соревнований Вюсала Гаджиева (-48 кг) и Хадиджа Гадашова (-52 кг) завоевали золотые медали турнира, одолев всех своих соперниц. В состязаниях среди юношей Мухаммед Мусаев (-60 кг) и Джасур Ибадлы (-66 кг) взяли бронзовые медали.

Еще одну медаль в копилку азербайджанской команды добавил Сулейман Шукюров в весовой категории до 73 кг, он уступил сопернику в финальном поединке и взял серебро EYOF.

В последний день индивидуальных выступлений Аслан Коцоев (-90 кг) завоевал золотую медаль, а Рамазан Ахмедов (+90 кг) - серебряную.

Отметим, что завтра состоятся командные соревнования EYOF. Сборную Азербайджана в командных соревнованиях представят четыре девушки и шесть юношей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançıları EYOF-un fərdi yarışlarında 9 medal qazanıblar

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