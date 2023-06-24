Азербайджанские спортсмены выступят сегодня в трех видах на III Европейских играх

В Польше продолжаются III Европейские игры.
Как сообщает Report, в пятый день соревнований азербайджанские спортсмены выступят в трех видах.
В стрельбе в индивидуальных соревнованиях выступят два спортсмена, а также женская команда. За медали поборются три боксера и тхэквондист Джавад Агаев.
Стрельба
11:00. Регина Мефтахаддинова, Нурлана Джафарова (скит)
13:00. Нарима Самедова, Нигяр Насирова и Назрин Аббаслы (стрельба из пневматического пистолета на 10 м)
Тхэквондо
13:36. Мужчины: Джавад Агаев (68 кг)
Бокс
Женщины
20:15. 54 кг, 1/16 финала
Зейнаб Рагимова – Ленута Перийоч (Румыния)
Мужчины
20:45. 80 кг, 1/16 финала
Мурад Аллахвердиев – Кевин Шуманн (Германия)
22:15. 92 кг, 1/16 финала
Альфонсо Домингес (92 кг) – Ян Зак (Израиль)
Азербайджанская команда завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали и занимает 10 место в общем зачете.
III Европейские игры завершатся 2 июня.