Азербайджанские спортсмены выступят сегодня в трех видах на III Европейских играх

В Польше продолжаются III Европейские игры.

В Польше продолжаются III Европейские игры.

Как сообщает Report, в пятый день соревнований азербайджанские спортсмены выступят в трех видах.

В стрельбе в индивидуальных соревнованиях выступят два спортсмена, а также женская команда. За медали поборются три боксера и тхэквондист Джавад Агаев.

Стрельба

11:00. Регина Мефтахаддинова, Нурлана Джафарова (скит)

13:00. Нарима Самедова, Нигяр Насирова и Назрин Аббаслы (стрельба из пневматического пистолета на 10 м)

Тхэквондо

13:36. Мужчины: Джавад Агаев (68 кг)

Бокс

Женщины

20:15. 54 кг, 1/16 финала

Зейнаб Рагимова – Ленута Перийоч (Румыния)

Мужчины

20:45. 80 кг, 1/16 финала

Мурад Аллахвердиев – Кевин Шуманн (Германия)

22:15. 92 кг, 1/16 финала

Альфонсо Домингес (92 кг) – Ян Зак (Израиль)

Азербайджанская команда завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали и занимает 10 место в общем зачете.

III Европейские игры завершатся 2 июня.