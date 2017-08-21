Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу на чемпионате мира

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Париже стартует чемпионат мира по борьбе. Как сообщает Report, в первый день соревнований борцы греко-римского стиля выступят в весовых категориях 71 кг, 75 кг, 85 кг и 98 кг.

Азербайджан будет представлен во всех этих весовых категориях. Расул Чунаев (71 кг) начнет борьбу с 1/32 финала чемпионата мира. Его первым соперником будет гондурасский борец Джефрин Бенито Махиа Самбула.

Остальные спортсмены начнут выступать с 1/16 финала.

Первым соперником чемпиона мира и Европы 2010 года Гасана Алиева (75 кг) будет японец Шохей Ябику.

Победитель IV Игр Исламской солидарности "Баку 2017" Ислам Аббасов (85 кг) встретится с борцом из Перу Диего Рикардо Карденас Эскуэнла.

Еще один победитель Исламиады Орхан Нуриев (98 кг) встретится с Кевином Мехиа Кастильо.

Первые встречи начнутся в 12:00 по бакинскому времени, а финальные встречи - в 21:00.

Отметим, что чемпионат мира продлится до 26 августа.