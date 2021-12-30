Азербайджанские спортсмены в этом году завоевали 519 медалей

Обнародовано количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами за 2021 год на чемпионатах мира, кубковых соревнованиях, гран-при и других международных состязаниях.

Обнародовано количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами за 2021 год на чемпионатах мира, кубковых соревнованиях, гран-при и других международных состязаниях.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Азербайджана, в этом году спортсмены в общей сложности завоевали 519 медалей.

227 медалей приходятся на олимпийские виды спорта (62 золотые, 62 серебряные, 103 бронзовые медали), 292 медали – на неолимпийские виды спорта (117 золотые, 85 серебряные, 90 бронзовые медали).