Азербайджанские спортсмены стали победителями турнира по кикбоксингу и ММА в Батуми

Азербайджанские спортсмены стали победителями международного турнира по кикбоксингу и ММА Grand Bellagio Championship-2, проходившего в грузинском Батуми.

Азербайджанские спортсмены стали победителями международного турнира по кикбоксингу и ММА Grand Bellagio Championship-2, прошедшего в грузинском Батуми.

Как передает местное бюро Report , в рамках соревнований, проводимых второй раз, шесть из восьми боев были организованы по правилам кикбоксинга, а два - по правилам ММА.

В турнире приняли участие спортсмены из Азербайджана, Грузии, Израиля, Бельгии, Ирана, Уганды, Казахстана, Турции и Армении.

Азербайджанский спортсмен Юсиф Гасымов в весовой категории 68 кг в бою по правилам ММА одолел удушающим приемом своего казахстанского соперника Улана Тамбагаева.

В главном бою вечера проживающий в Грузии азербайджанский спортсмен, семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу Алим Набиев одержал победу над угандийским спортсменом, чемпионом Европы и трехкратным чемпионом мира Умаром Сематой.

Таким образом, А.Набиев одержал свою 56-ю победу в 64 боях.

Отметим, что азербайджанских спортсменов с трибун поддерживали сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, генерального консульства в Батуми, а также азербайджанские бизнесмены, работающие в этой стране.