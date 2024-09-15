О нас

Азербайджанские спортсмены стали победителями турнира по кикбоксингу и ММА в Батуми

Азербайджанские спортсмены стали победителями турнира по кикбоксингу и ММА в Батуми Азербайджанские спортсмены стали победителями международного турнира по кикбоксингу и ММА Grand Bellagio Championship-2, проходившего в грузинском Батуми.
Индивидуальные
15 сентября 2024 г. 15:47
Азербайджанские спортсмены стали победителями турнира по кикбоксингу и ММА в Батуми

Азербайджанские спортсмены стали победителями международного турнира по кикбоксингу и ММА Grand Bellagio Championship-2, прошедшего в грузинском Батуми.

Как передает местное бюро Report, в рамках соревнований, проводимых второй раз, шесть из восьми боев были организованы по правилам кикбоксинга, а два - по правилам ММА.

В турнире приняли участие спортсмены из Азербайджана, Грузии, Израиля, Бельгии, Ирана, Уганды, Казахстана, Турции и Армении.

Азербайджанский спортсмен Юсиф Гасымов в весовой категории 68 кг в бою по правилам ММА одолел удушающим приемом своего казахстанского соперника Улана Тамбагаева.

В главном бою вечера проживающий в Грузии азербайджанский спортсмен, семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу Алим Набиев одержал победу над угандийским спортсменом, чемпионом Европы и трехкратным чемпионом мира Умаром Сематой.

Таким образом, А.Набиев одержал свою 56-ю победу в 64 боях.

Отметим, что азербайджанских спортсменов с трибун поддерживали сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, генерального консульства в Батуми, а также азербайджанские бизнесмены, работающие в этой стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı idmançılar Batumidə kikboksinq və MMA üzrə beynəlxalq turnirdə qələbə qazanıblar

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
10 сентября 2024 г. 03:22
В ряде районов Азербайджана ожидается ветреная погода
В ряде районов Азербайджана ожидается ветреная погода
9 сентября 2024 г. 09:25
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi