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Азербайджанские спортсмены продолжают выступления на Паралимпийских играх в Париже

Азербайджанские спортсмены продолжают выступления на Паралимпийских играх в Париже 09:37
Индивидуальные
5 сентября 2024 г. 09:52
Азербайджанские спортсмены продолжают выступления на Паралимпийских играх в Париже

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева (категория T13), ставшая чемпионкой в беге на 100 метров на Летних Паралимпийских играх в Париже 3 сентября, сегодня выступит в соревнованиях на дистанции 400 метров.

Как сообщает Report, предварительные забеги начнутся в 23:34 по бакинскому времени.

Финальный забег на этой дистанции пройдет 7 сентября.

Сегодня еще один азербайджанский паралимпиец попытается завоевать медаль: Вели Исрафилов (SB13) будет соревноваться в плавании на дистанции 100 метров брассом. Соревнования в этом виде начнутся в 11:30 по бакинскому времени, а финальный заплыв - в 19:30.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Lamiyə Vəliyeva bu gün növbəti sınağına çıxacaq

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