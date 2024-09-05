Азербайджанские спортсмены продолжают выступления на Паралимпийских играх в Париже

09:37

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева (категория T13), ставшая чемпионкой в беге на 100 метров на Летних Паралимпийских играх в Париже 3 сентября, сегодня выступит в соревнованиях на дистанции 400 метров.

Как сообщает Report, предварительные забеги начнутся в 23:34 по бакинскому времени.

Финальный забег на этой дистанции пройдет 7 сентября.

Сегодня еще один азербайджанский паралимпиец попытается завоевать медаль: Вели Исрафилов (SB13) будет соревноваться в плавании на дистанции 100 метров брассом. Соревнования в этом виде начнутся в 11:30 по бакинскому времени, а финальный заплыв - в 19:30.