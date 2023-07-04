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Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в III Евроиграх, вернулись на родину

Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в III Евроиграх, вернулись на родину Последняя группа азербайджанской спортивной делегации, успешно выступившей на прошедших в Польше III Европейских играх, спецрейсом вернулась на родину.
Индивидуальные
4 июля 2023 г. 05:09
Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в III Евроиграх, вернулись на родину

Последняя группа азербайджанской спортивной делегации, успешно выступившей на прошедших в Польше III Европейских играх, спецрейсом вернулась на родину.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи спортсменов.

В ней приняли участие родственники спортсменов, сотрудники Министерства молодежи и спорта, представители федераций, болельщики, представители спортивной общественности, журналисты.

На III Европейских играх Азербайджан был представлен 86 спортсменами в 13 видах спорта.

Азербайджанские спортсмены завоевали на Евроиграх 3 золотые, 2 серебряные и шесть бронзовых медалей. В общем зачете команда заняла 24-е место.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIII Avropa Oyunlarında iştirak etmiş Azərbaycan idmançıları Vətənə qayıdıb

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