Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в III Евроиграх, вернулись на родину

Последняя группа азербайджанской спортивной делегации, успешно выступившей на прошедших в Польше III Европейских играх, спецрейсом вернулась на родину.

Последняя группа азербайджанской спортивной делегации, успешно выступившей на прошедших в Польше III Европейских играх, спецрейсом вернулась на родину.

Как передает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи спортсменов.

В ней приняли участие родственники спортсменов, сотрудники Министерства молодежи и спорта, представители федераций, болельщики, представители спортивной общественности, журналисты.

На III Европейских играх Азербайджан был представлен 86 спортсменами в 13 видах спорта.

Азербайджанские спортсмены завоевали на Евроиграх 3 золотые, 2 серебряные и шесть бронзовых медалей. В общем зачете команда заняла 24-е место.