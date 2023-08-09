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Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде, вернулись на родину

Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде, вернулись на родину Азербайджанские спортсмены, принимавшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде в китайском Чэнду, вернулись на родину.
Индивидуальные
9 августа 2023 г. 22:19
Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде, вернулись на родину

Азербайджанские спортсмены, принимавшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде в китайском Чэнду, вернулись на родину.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители Министерства молодежи и спорта, родственники и болельщики.

Отметим, что Азербайджан, завоевав на Универсиаде 3 серебряные и 6 бронзовых медалей, завершил соревнования на 38-м месте. Зохра Агамирова завоевала 2 серебряные и 1 бронзовую медали по художественной гимнастике.

Из дзюдоистов второе место занял Рашид Мамедалиев (73 кг), третье место - Лейла Алиева (48 кг) и Яшар Наджафов (66 кг). Еще одну бронзовую медаль завоевала мужская сборная по дзюдо в командных соревнованиях.

Помимо этого, Миная Акперова (46 кг) взяла бронзу в тхэквондо, а Бахман Насири - в гребле.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUniversiadada iştirak etmiş Azərbaycan idmançıları Vətənə qayıdıblar

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