Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде, вернулись на родину

Азербайджанские спортсмены, принимавшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде в китайском Чэнду, вернулись на родину.

Азербайджанские спортсмены, принимавшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде в китайском Чэнду, вернулись на родину.

Как передает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители Министерства молодежи и спорта, родственники и болельщики.

Отметим, что Азербайджан, завоевав на Универсиаде 3 серебряные и 6 бронзовых медалей, завершил соревнования на 38-м месте. Зохра Агамирова завоевала 2 серебряные и 1 бронзовую медали по художественной гимнастике.

Из дзюдоистов второе место занял Рашид Мамедалиев (73 кг), третье место - Лейла Алиева (48 кг) и Яшар Наджафов (66 кг). Еще одну бронзовую медаль завоевала мужская сборная по дзюдо в командных соревнованиях.

Помимо этого, Миная Акперова (46 кг) взяла бронзу в тхэквондо, а Бахман Насири - в гребле.