Азербайджанские спортсмены получат помощь

FIE объявила о глобальном плане поддержки спортсменов, федераций, организаций и судей

Международная федерация фехтования (FIE) объявила о глобальном плане поддержки спортсменов, федераций, организаций и судей в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт FIE, организация выделила на эти цели 1 млн швейцарских франков (1 060 000 долларов США) .

Из этой суммы каждой федерации будет выделено 4 тыс. швейцарских франков. Судьи получат 1 000 швейцарских франков.

Отметим, что воспользоваться материальной помощью смогут и азербайджанские фехтовальщики.