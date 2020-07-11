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Азербайджанские спортсмены получат помощь

Азербайджанские спортсмены получат помощь FIE объявила о глобальном плане поддержки спортсменов, федераций, организаций и судей
Индивидуальные
11 июля 2020 г. 10:45
Азербайджанские спортсмены получат помощь

Международная федерация фехтования (FIE) объявила о глобальном плане поддержки спортсменов, федераций, организаций и судей в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт FIE, организация выделила на эти цели 1 млн швейцарских франков (1 060 000 долларов США) .

Из этой суммы каждой федерации будет выделено 4 тыс. швейцарских франков. Судьи получат 1 000 швейцарских франков.

Отметим, что воспользоваться материальной помощью смогут и азербайджанские фехтовальщики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançılarına veriləcək maliyyə yardımının məbləği açıqlandı

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