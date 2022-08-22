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Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят

Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, их тренеров и других специалистов, принимавших участие
Индивидуальные
22 августа 2022 г. 19:00
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, а также их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм.

Как сообщает Report, согласно распоряжению в связи с этим министерству молодежи и спорта выделено 10 миллионов манатов из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете на 2022 год.

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Версия на английском языке Azerbaijani athletes & coaches showing good results at Islamic Solidarity Games to receive awards
Версия на азербайджанском языке İslamiadada yüksək nəticə göstərmiş Azərbaycan idmançıları və məşqçiləri mükafatlandırılacaq - SƏRƏNCAM

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