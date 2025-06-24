Азербайджанские спортсмены добились исторического успеха на чемпионате мира по ММА

Азербайджанские спортсмены добились исторического успеха на чемпионате мира по ММА

Сборная Азербайджана по смешанным единоборствам установила национальный рекорд на чемпионате мира по ММА, проходившем в бразильском Сан-Паулу.

Как сообщил Report главный тренер молодежной сборной Натиг Гулиев, представители сборной впервые в истории завоевали рекордное количество наград на международном турнире — 8 медалей.

"Соревнования в Бразилии прошли на более высоком уровне, чем мы ожидали. Впервые в истории Азербайджана наши бойцы ММА завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Такого результата раньше не было. Ребята сражались великолепно. Бои были очень сложными и напряженными. Каждый из спортсменов выполнил поставленные задачи. В Бразилии мы трижды подняли флаг Азербайджана и добились исполнения нашего гимна", — отметил тренер.

Главный тренер также рассказал о предстоящих планах команды: "Мы продолжаем работу согласно представленному плану. В сентябре-октябре ожидаются международные соревнования. Также предстоит чемпионат Европы. После обсуждений с руководством определим время учебно-тренировочных сборов".

Стоит отметить, что в возрастной группе U-18 Адиль Абузаров (61,2 кг) завоевал золото, а Мухаммед Нифтуллаев (65,8 кг) — серебро. В категории U-21 Эльвин Гурбанов (56,7 кг), Али Шарифов (74,9 кг) и Мирамин Мирхейдарзаде (70,3 кг) стали обладателями бронзовых медалей. Среди взрослых Сардар Сардарлы (65,8 кг) и Нихад Гулиев (74,9 кг) завоевали золотые медали, а Тофик Нифталиев (120,2 кг) — бронзовую.