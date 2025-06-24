Азербайджанские спортсмены добились исторического успеха на чемпионате мира по ММА

Сборная Азербайджана по смешанным единоборствам установила национальный рекорд на чемпионате мира по ММА, проходившем в бразильском Сан-Паулу.
Как сообщил Report главный тренер молодежной сборной Натиг Гулиев, представители сборной впервые в истории завоевали рекордное количество наград на международном турнире — 8 медалей.
"Соревнования в Бразилии прошли на более высоком уровне, чем мы ожидали. Впервые в истории Азербайджана наши бойцы ММА завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Такого результата раньше не было. Ребята сражались великолепно. Бои были очень сложными и напряженными. Каждый из спортсменов выполнил поставленные задачи. В Бразилии мы трижды подняли флаг Азербайджана и добились исполнения нашего гимна", — отметил тренер.
Главный тренер также рассказал о предстоящих планах команды: "Мы продолжаем работу согласно представленному плану. В сентябре-октябре ожидаются международные соревнования. Также предстоит чемпионат Европы. После обсуждений с руководством определим время учебно-тренировочных сборов".
Стоит отметить, что в возрастной группе U-18 Адиль Абузаров (61,2 кг) завоевал золото, а Мухаммед Нифтуллаев (65,8 кг) — серебро. В категории U-21 Эльвин Гурбанов (56,7 кг), Али Шарифов (74,9 кг) и Мирамин Мирхейдарзаде (70,3 кг) стали обладателями бронзовых медалей. Среди взрослых Сардар Сардарлы (65,8 кг) и Нихад Гулиев (74,9 кг) завоевали золотые медали, а Тофик Нифталиев (120,2 кг) — бронзовую.