Азербайджанская боксерша завоевала на чемпионате Европы серебряную медаль

София. 23 ноября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софии стартовали финальные встречи чемпионата Европы по боксу среди женщин.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, первой на ринг в весовой категории 54 кг вышла Анна Алимарданова. Она встретилась с местной боксершей Станимирой Петровой. Проиграв в напряженной и интересной борьбе, А.Алимардановой пришлось довольствоваться серебряной медалью.

На финальную встречу также выйдет другая представительница Азербайджана Елена Выстропова (69 кг). В решающем поединке ее соперницей будет турчанка Сема Чалышкан.

Напомним, что вчера бронзовыми призерами чемпионата Европы стали еще 2 спортсменки - Лейла Джавадова (81 кг) и Айнур Рзаева (+81 кг).