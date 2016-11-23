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    Азербайджанская боксерша завоевала на чемпионате Европы серебряную медаль

    Позже на финальную встречу выйдет Елена Выстропова

    София. 23 ноября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софии стартовали финальные встречи чемпионата Европы по боксу среди женщин.

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, первой на ринг в весовой категории 54 кг вышла Анна Алимарданова. Она встретилась с местной боксершей Станимирой Петровой. Проиграв в напряженной и интересной борьбе, А.Алимардановой пришлось довольствоваться серебряной медалью.

    На финальную встречу также выйдет другая представительница Азербайджана Елена Выстропова (69 кг). В решающем поединке ее соперницей будет турчанка Сема Чалышкан.

    Напомним, что вчера бронзовыми призерами чемпионата Европы стали еще 2 спортсменки - Лейла Джавадова (81 кг) и Айнур Рзаева (+81 кг). 

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