Азербайджанские спортсменки выйдут на поединки за бронзу чемпионата Европы по борьбе

Две азербайджанские девушки-борца выйдут на поединки за бронзу чемпионата Европы U-17, который проходит в сербском Нови-Саде.

Две азербайджанские девушки-борца выйдут на поединки за бронзу чемпионата Европы U-17, который проходит в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Report , в третий день соревнований успешными выступлениями запомнились две спортсменки.

Эсра Мамедли (49 кг) в 1/8 финала одолела Ангелину Буркину (5:0) из Беларуси, а в четвертьфинале – Анну Злобину (6:5) из России. В шаге от финала Э.Мамедли минимально уступила турчанке Нил Акташ - 3:4. Тем не менее азербайджанская спортсменка завтра выйдет на поединок за бронзовую медаль турнира, в котором встретится с сильнейшей пары Лаура Богатик (Хорватия) – Алена Колубай (Украина).

Выступающая в весовой категории 57 кг Фидан Бабаева на старте не дала никаких шансов сербке Габриэле Беркеч - 9:0. В четвертьфинале она также одолела представительницу Польши Магдалену Сьеди (5:3), но в 1/2 финала ей оказалась не по силам грузинка Миранда Капанадзе - 0:8. В утешительной встрече за бронзу континентального первенства Фидан Бабаева сойдется с победительницей пары Лана Пежич (Хорватия) / Должон Цунгуева (РФ).