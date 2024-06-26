О нас

Азербайджанские спортсменки выйдут на поединки за бронзу чемпионата Европы по борьбе

Азербайджанские спортсменки выйдут на поединки за бронзу чемпионата Европы по борьбе Две азербайджанские девушки-борца выйдут на поединки за бронзу чемпионата Европы U-17, который проходит в сербском Нови-Саде.
Индивидуальные
26 июня 2024 г. 21:09
Азербайджанские спортсменки выйдут на поединки за бронзу чемпионата Европы по борьбе

Две азербайджанские девушки-борца выйдут на поединки за бронзу чемпионата Европы U-17, который проходит в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Report, в третий день соревнований успешными выступлениями запомнились две спортсменки.

Эсра Мамедли (49 кг) в 1/8 финала одолела Ангелину Буркину (5:0) из Беларуси, а в четвертьфинале – Анну Злобину (6:5) из России. В шаге от финала Э.Мамедли минимально уступила турчанке Нил Акташ - 3:4. Тем не менее азербайджанская спортсменка завтра выйдет на поединок за бронзовую медаль турнира, в котором встретится с сильнейшей пары Лаура Богатик (Хорватия) – Алена Колубай (Украина).

Выступающая в весовой категории 57 кг Фидан Бабаева на старте не дала никаких шансов сербке Габриэле Беркеч - 9:0. В четвертьфинале она также одолела представительницу Польши Магдалену Сьеди (5:3), но в 1/2 финала ей оказалась не по силам грузинка Миранда Капанадзе - 0:8. В утешительной встрече за бронзу континентального первенства Фидан Бабаева сойдется с победительницей пары Лана Пежич (Хорватия) / Должон Цунгуева (РФ).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki güləşçisi Avropa çempionatında bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi