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Азербайджанские штангисты прибыли в Ереван на Чемпионат мира

Азербайджанские штангисты прибыли в Ереван на Чемпионат мира Азербайджанская делегация уже прибыла в Ереван для участия в предстоящем чемпионате Европы.
Индивидуальные
13 апреля 2023 г. 17:15
Азербайджанские штангисты прибыли в Ереван на Чемпионат мира

Азербайджанская делегация уже прибыла в Ереван для участия в предстоящем чемпионате Европы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил в четверг журналистам председатель оргкомитета по подготовке европейского первенства Араик Арутюнян.

"Азербайджанская делегация в составе 12 человек, четверо из которых - спортсмены, уже прибыла в Ереван... Армения и Азербайджан являются частью Европейской федерации тяжелой атлетики, как Хорватия, Косово и другие страны. Они (азербайджанская делегация) могли предъявить заявку на участие в чемпионате Европы и сделали это", - сказал Арутюнян.

По его словам, Армения обязана принимать делегации тех стран, которые изъявили желание участвовать в европейском первенстве. Арутюнян отметил также, что на этапе подготовки к ЧЕ армянская сторона посредством Европейской федерации поддерживала связь с азербайджанской делегацией по вопросам обеспечения безопасности.

"Они просили о дополнительных гарантиях безопасности, и мы их предоставили", - сказал председатель оргкомитета.

Напомним, что первенство Европы по тяжелой атлетике состоится в столице Армении 14-23 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan ağırlıqqaldıranları İrəvana çatıblar

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