Азербайджанские школьники стали призёрами международного соревнования - ФОТО

Азербайджанские школьники стали призёрами международного соревнования.

Как передаёт Report, представлявшие Азербайджан школьники завоевали две бронзовые медали на 17-м международном проектом соревновании "International Computer Project Olympiada-2019" (InfoMatrix) в городе Алматы в Казахстане.

Обладателями бронзовых медалей стали учащийся 8-го класса школы-лицея №62 им. Халида Гулиева (Баку) Юсиф Эйвазлы и учащийся 10-го класса Ниджат Демирчиев.

Целью проекта “Chemistry pal” является повышение интереса учащихся к химии и развитие у них практических навыков в данной сфере.