Азербайджанские шахматисты вступают в борьбу на чемпионате мира

Сегодня в казахстанском Алматы стартует чемпионат мира по рапиду и блиц-шахматам.
Как сообщает Report, в турнире примут участие азербайджанские шахматисты.
В соревнованиях среди мужчин выступят Шахрияр Мамедъяров, Гадир Гусейнов, Рауф Мамедов, Васиф Дурарбейли, Вугар Асадли, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы и Абдулла Гадимбейли, среди женщин – Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева и Ляман Гаджиева.
За два дня состоятся пять туров по рапиду.
Чемпионат мира завершится 30 декабря. В мундиале с призовым фондом в 1 млн долларов США принимают участие 258 гроссмейстеров (155 мужчин, 103 женщины).