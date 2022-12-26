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Азербайджанские шахматисты вступают в борьбу на чемпионате мира

Азербайджанские шахматисты вступают в борьбу на чемпионате мира Сегодня в казахстанском Алматы стартует чемпионат мира по рапиду и блиц-шахматам.
Индивидуальные
26 декабря 2022 г. 09:44
Азербайджанские шахматисты вступают в борьбу на чемпионате мира

Сегодня в казахстанском Алматы стартует чемпионат мира по рапиду и блиц-шахматам.

Как сообщает Report, в турнире примут участие азербайджанские шахматисты.

В соревнованиях среди мужчин выступят Шахрияр Мамедъяров, Гадир Гусейнов, Рауф Мамедов, Васиф Дурарбейли, Вугар Асадли, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы и Абдулла Гадимбейли, среди женщин – Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева и Ляман Гаджиева.

За два дня состоятся пять туров по рапиду.

Чемпионат мира завершится 30 декабря. В мундиале с призовым фондом в 1 млн долларов США принимают участие 258 гроссмейстеров (155 мужчин, 103 женщины).

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