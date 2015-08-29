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    ​Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате мира

    ЧМ по шахматам среди юниоров пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 15 сентября

    Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате мира среди юниоров до 20 лет (FIDE World Junior Under-20 Championships 2015), который стартует в Ханты-Мансийске 1 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

    На чемпионат заявились представители 40 стран. Всего в борьбе сойдутся более 100 спортсменов. ЧМ пройдет по швейцарской системе в 13 раундов, по одному раунду в день. Всего в эти дни участниками будет сыграно более 700 партий. Победители и призеры турниров определятся по сумме набранных очков. Торжественное закрытие соревнований пройдет 15 сентября.

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