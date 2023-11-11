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Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате мира в Италии

Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате мира в Италии Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира среди 14, 16 и 18-летних девушек и юношей, которое стартует 12 ноября в итальянском городе Монтесильвано.
Индивидуальные
11 ноября 2023 г. 15:49
Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате мира в Италии

Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира среди 14, 16 и 18-летних девушек и юношей, которое стартует 12 ноября в итальянском городе Монтесильвано.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, страну на чемпионате мира представят Широглан Талыбов, Агиль Исраилов, Гусейн Сеид, Рустам Рустамов, Тунар Давудов, Зия Гасанлы, Аян Аллахвердиева, Сямра Гасымова, Нуртен Нуриева, Сельджан Исмаил, Лала Гусейнова.

Команду возглавляет тренер Фарид Аббасов.

Напомним, что в соревнованиях, которые завершатся 25 ноября, примут участие около тысячи шахматистов из 94 стран мира.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçıları İtaliyada dünya çempionatında iştirak edəcəklər

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