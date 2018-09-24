Азербайджанские шахматисты начали 43-ю Всемирную шахматную олимпиаду с победы

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Батуми стартовала 43-я Всемирная шахматная олимпиада.
Как сообщает Report, в первом туре мужская сборная Азербайджана встретилась с коллективом İPCA (Международная Ассоциация шахматистов-опорников).
После встречи превосходство было у основной национальной команды. Теймур Раджабов сыграл с соперником вничью.
Что касается Эльтаджа Сафарли, Рауфа Мамедова и Аркадия Найдича, они завершили встречи победой.
Азербайджан - команда İPCA - 3.5:0.5
Теймур Раджабов (2751) - Игорь Ярманов (2376) - 0,5:0,5
Аркадий Найдич (2721) - Андрей Гурбанов (2305) - 1:0
Рауф Мамедов (2699) - Дмитрий Щербин (2264) - 1:0
Эльтадж Сафарли (2676) - Андрей Терсинцев (2194) - 1:0
Təbriz QuliyevАвтор новости