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Азербайджанские сборная по борьбе выиграла рейтинговый турнир в Будапеште

Азербайджанские сборная по борьбе выиграла рейтинговый турнир в Будапеште Завершился рейтинговый турнир по борьбе, проходивший в столице Венгрии Будапеште. Сборная Азербайджана выиграла соревнование, завоевав шесть медалей.
Индивидуальные
16 июля 2023 г. 22:24
Азербайджанские сборная по борьбе выиграла рейтинговый турнир в Будапеште

Завершился рейтинговый турнир по борьбе, проходивший в столице Венгрии Будапеште. Сборная Азербайджана выиграла соревнование, завоевав шесть медалей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.

В последний день соревнований определились победители в семи весовых категориях.

Выступавший в категории 67 кг Хасрат Джафаров взял золото турнира, одолев в финале грузина Джони Хецуриани со счетом 6:1. Ульви Ганизаде (72 кг) из-за полученной в полуфинале травмы остановился в шаге от главного трофея, взяв серебро. Очередное золото в актив сборной Азербайджана добавил Санан Сулейманов в весовой категории 77 кг, в решающем поединке он одолел американца Камала Бея со счетом 4:1.

Бека Канделаки (130 кг) в финале уступил иранцу Амиру Гасимимонжази со счетом 1:3 и взял серебро турнира.

Накануне Мурад Мамедов (63 кг) завоевал золотую, а Нихат Мамедли (60 кг) - бронзовую медаль.

Таким образом, азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили турнир с 3 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалями. Сборная выиграла соревнования, набрав 140 очков. Венгрия (113) заняла второе место, а Иран (98) - третье.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan millisi Budapeştdə reytinq turnirinin qalibi olub

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