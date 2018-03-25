Азербайджанские самбисты завоевали 2 золотые медали на Кубке мира

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Москве прошел Кубок мира по самбо памяти Анатолия Харлампиева.

Как передает Report, участвовавшая в этом соревновании сборная Азербайджана завоевала 2 золотые медали.

На высшую ступень пьедестала почета взошли Мехман Халилов (57 кг) и Эмиль Гасанов (68 кг). В общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 2 место. Это было первое испытание нового главного тренера Бахтияра Гаджиева.

В Кубке мира вели борьбу более 200 самбистов из 26 стран.