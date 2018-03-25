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    Азербайджанские самбисты завоевали 2 золотые медали на Кубке мира

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Москве прошел Кубок мира по самбо памяти Анатолия Харлампиева.

    Как передает Report, участвовавшая в этом соревновании сборная Азербайджана завоевала 2 золотые медали.

    На высшую ступень пьедестала почета взошли Мехман Халилов (57 кг) и Эмиль Гасанов (68 кг). В общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 2 место. Это было первое испытание нового главного тренера Бахтияра Гаджиева.

    В Кубке мира вели борьбу более 200 самбистов из 26 стран.

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