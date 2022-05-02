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Азербайджанские пловцы завоевали пятую медаль на международном турнире

Азербайджанские пловцы завоевали пятую медаль на международном турнире Азербайджанские пловцы довели количество завоеванных медалей на международном турнире в чешском городе Острава до 5.
Индивидуальные
2 мая 2022 г. 11:00
Азербайджанские пловцы завоевали пятую медаль на международном турнире

Азербайджанские пловцы довели количество завоеванных медалей на международном турнире в чешском городе Острава до 5.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации плавания Азербайджана, в третий день соревнований Рамиль Велизаде завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Он преодолел дистанцию за 54,52 секунды.

Марьям Шейхализадехангях финишировала третьей с результатом 1 минута 2,25 секунды.

Отметим, что ранее Велизаде завоевал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan üzgüçüləri beynəlxalq turnirdə beşinci medalı qazanıb

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