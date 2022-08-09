Азербайджанские пловцы перед Исламиадой выступят на чемпионате Европы

Члены национальной сборной Азербайджана по плаванию испытают свои силы в двух престижных соревнованиях.

Члены национальной сборной Азербайджана по плаванию испытают свои силы в двух престижных соревнованиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации плавания Азербайджана.

Азербайджанские пловцы Рамиль Велизаде и Марьям Шейхализадехангах под руководством главного тренера национальной сборной Рашада Абдурахманова примут участие в чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Риме (Италия) с 11 по 17 августа.

11 августа Рамиль Велизаде будет состязаться на дистанции 50 метров баттерфляем, а Марьям Шейхализадехангах - на дистанции 100 метров кролем. Сразу после этих соревнований оба спортсмена присоединятся к национальной команде, участвующей в V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.