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Азербайджанские паратхэквондисты, успешно выступившие на международных турнирах, вернулись на родину

Азербайджанские паратхэквондисты, успешно выступившие на международных турнирах, вернулись на родину Члены национальной сборной Азербайджана по паратхэквондо, успешно выступившие на чемпионате Европы в Нидерландах, открытом международном турнире (Chuncheon 2023 World Para Taekwondo Open Challenge) в Южной Корее и Гран-при во Франции, вернулись на родину.
Индивидуальные
1 сентября 2023 г. 02:09
Азербайджанские паратхэквондисты, успешно выступившие на международных турнирах, вернулись на родину

Члены национальной сборной Азербайджана по паратхэквондо, успешно выступившие на чемпионате Европы в Нидерландах, открытом международном турнире в Южной Корее (Chuncheon 2023 World Para Taekwondo Open Challenge) и Гран-при во Франции, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали официальные лица федерации, родственники спортсменов, болельщики, представители общественности и журналисты.

На чемпионате Европы, который прошел в Роттердаме 14-16 августа, азербайджанские паратхэквондисты завоевали пять медалей. Имамаддин Халилов (70 кг, К-44) и Абульфаз Абузарли (80 кг, К-44) взяли золото, Рояла Фаталиева (52 кг, К44) стала второй, а Амин Шихалиев (63 кг, К44) и Сабир Зейналов (58 кг, К44) удостоились бронзы.

Выступления азербайджанских паратхэквондистов оказались успешными и на международном турнире, прошедшем в южнокорейском Чхунчхоне 21-22 августа. Так, Имамаддин Халилов (70 кг, К-44) завоевал золотую, а Абульфаз Абузарли (80 кг, К-44) - бронзовую медали.

Еще одну медаль в актив сборной добавил Сабир Зейналов (58 кг). В четвертьфинале Гран-при по паратхэквондо, который состоялся в Париже 30 августа, азербайджанский спортсмен одержал победу над японским соперником со счетом 29:18, однако, уступив турецкому оппоненту в полуфинале, С.Зейналов занял 3-е место.

Медаль аналогичного достоинства завоевали Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq yarışlarda uğurla çıxış edən parataekvondoçularımız Vətənə dönüblər

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