Азербайджанские паратхэквондисты, успешно выступившие на международных турнирах, вернулись на родину

Члены национальной сборной Азербайджана по паратхэквондо, успешно выступившие на чемпионате Европы в Нидерландах, открытом международном турнире (Chuncheon 2023 World Para Taekwondo Open Challenge) в Южной Корее и Гран-при во Франции, вернулись на родину.

Члены национальной сборной Азербайджана по паратхэквондо, успешно выступившие на чемпионате Европы в Нидерландах, открытом международном турнире в Южной Корее (Chuncheon 2023 World Para Taekwondo Open Challenge) и Гран-при во Франции, вернулись на родину.

Как сообщает Report , в международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали официальные лица федерации, родственники спортсменов, болельщики, представители общественности и журналисты.

На чемпионате Европы, который прошел в Роттердаме 14-16 августа, азербайджанские паратхэквондисты завоевали пять медалей. Имамаддин Халилов (70 кг, К-44) и Абульфаз Абузарли (80 кг, К-44) взяли золото, Рояла Фаталиева (52 кг, К44) стала второй, а Амин Шихалиев (63 кг, К44) и Сабир Зейналов (58 кг, К44) удостоились бронзы.

Выступления азербайджанских паратхэквондистов оказались успешными и на международном турнире, прошедшем в южнокорейском Чхунчхоне 21-22 августа. Так, Имамаддин Халилов (70 кг, К-44) завоевал золотую, а Абульфаз Абузарли (80 кг, К-44) - бронзовую медали.

Еще одну медаль в актив сборной добавил Сабир Зейналов (58 кг). В четвертьфинале Гран-при по паратхэквондо, который состоялся в Париже 30 августа, азербайджанский спортсмен одержал победу над японским соперником со счетом 29:18, однако, уступив турецкому оппоненту в полуфинале, С.Зейналов занял 3-е место.

Медаль аналогичного достоинства завоевали Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг).