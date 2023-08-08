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Азербайджанские парапловцы, завоевавшие пять медалей на чемпионате мира, вернулись на родину

Азербайджанские парапловцы, завоевавшие пять медалей на чемпионате мира, вернулись на родину Азербайджанские парапловцы, завершившие чемпионат мира в Манчестере (Великобритания) с пятью медалями, вернулись на родину.
Индивидуальные
8 августа 2023 г. 03:25
Азербайджанские парапловцы, завоевавшие пять медалей на чемпионате мира, вернулись на родину

Азербайджанские парапловцы, завершившие чемпионат мира в Манчестере (Великобритания) с пятью медалями, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали официальные лица Национального паралимпийского комитета и родственники спортсменов.

Отметим, что представленная на чемпионате тремя спортсменами сборная Азербайджана завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Роман Салей завоевал золотую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 100 м, серебряную медаль в плавании на спине на той же дистанции, бронзовые медали в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. Вели Исрафилов стал чемпионом мира в плавании на дистанции 100 м брассом.

Роман Салей и Вели Исрафилов завоевали лицензии на XVII летние Паралимпийские игры "Париж - 2024".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatında 5 medal qazanmış Azərbaycan para-üzgüçüləri Vətənə qayıdıblar

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