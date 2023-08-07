Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира с пятью медалями

Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира в Манчестере (Великобритания) с пятью медалями.

Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира в Манчестере (Великобритания) с пятью медалями.

Как сообщает Report, представленная на чемпионате тремя спортсменами сборная Азербайджана завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Роман Салей завоевал золотую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 100 м, серебряную медаль в плавании на спине на той же дистанции, бронзовые медали в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. Вели Исрафилов стал чемпионом мира в плавании на дистанции 100 м брассом.

Роман Салей и Вели Исрафилов завоевали лицензии на XVII летние Паралимпийские игры "Париж - 2024".