О нас

Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира с пятью медалями

Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира с пятью медалями Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира в Манчестере (Великобритания) с пятью медалями.
Индивидуальные
7 августа 2023 г. 15:03
Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира с пятью медалями

Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира в Манчестере (Великобритания) с пятью медалями.

Как сообщает Report, представленная на чемпионате тремя спортсменами сборная Азербайджана завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Роман Салей завоевал золотую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 100 м, серебряную медаль в плавании на спине на той же дистанции, бронзовые медали в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. Вели Исрафилов стал чемпионом мира в плавании на дистанции 100 м брассом.

Роман Салей и Вели Исрафилов завоевали лицензии на XVII летние Паралимпийские игры "Париж - 2024".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan üzgüçüləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublar

Самое читаемое

Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi