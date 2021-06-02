Азербайджанские паралимпийцы завоевали золотую и серебряную медали

В Быдгоще (Польша) продолжается открытый чемпионат Европы по атлетике, в котором выступают и паралимпийцы сборной Азербайджана.

В Быдгоще (Польша) продолжается открытый чемпионат Европы по атлетике, в котором выступают и паралимпийцы сборной Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, Саид Наджафзаде, выступавший в категории Т12 с результатом 6,97 м завоевал золотую медаль в прыжках в длину.

Другой атлет Хамид Гейдарли, в категории F57, с результатом 43,49 м довольствовался серебряной наградой в метании копья.

Таким образом, количество медалей, завоеванных нашей сборной в чемпионате, достигло трех. Ранее, Тогрул Гумбатов, выступавший в категории Т11 длину с результатом 5,67 м занял третье место в прыжках в длину.