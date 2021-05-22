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Азербайджанские паралимпийцы завоевали две золотые медали в Тбилиси

Азербайджанские паралимпийцы завоевали две золотые медали в Тбилиси Соревнования завершатся завтра
Индивидуальные
22 мая 2021 г. 16:23
Азербайджанские паралимпийцы завоевали две золотые медали в Тбилиси

В столице Грузии, Тбилиси, продолжается Кубок мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев.

Как передает грузинское бюро Report, представитель от Азербайджана Эльшан Гусейнов занял первое место в весовой категории 107 кг.

Второе и третье места заняли узбекский представитель Нуриддин Давлатов и представитель Грузии Акаки Джинчарадзе.

Другой пауэрлифтер Шамо Асланов завоевал золотую медаль в весовой категории +107 кг, второй место отошло колумбийцу Джону Кастанеде Веласкесу, третье – грузину Георгию Лацабидзе.

Соревнования завершатся завтра.

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Версия на английском языке Azerbaijani Paralympic athletes claim two gold medals in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan paralimpiyaçıları Tbilisidə iki qızıl medal qazandı

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