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    Азербайджанские парадзюдоисты завоевали на чемпионате Европы 7 медалей

    Ильхам Закиев, Ровшан Сафаров, Севда Велиева и Ханым Гусейнова завоевали золотые медали

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ На прошедшем в британском городе Уолсолл чемпионате Европы азербайджанские парадзюдоисты завоевали 7 медалей.

    Как сообщает Report, Ильхам Закиев, Ровшан Сафаров, Севда Велиева и Ханым Гусейнова завоевали золотые медали.

    Байрам Мустафаев стал обладателем серебряной, а Рамиль Гасымов и Гусейн Рагимли – бронзовой медали.

    Отметим, что мужская и женская сборные Азербайджана также поднялись на первую ступень почетного пьедестала.

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