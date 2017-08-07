Азербайджанские парадзюдоисты завоевали на чемпионате Европы 7 медалей

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ На прошедшем в британском городе Уолсолл чемпионате Европы азербайджанские парадзюдоисты завоевали 7 медалей.

Как сообщает Report, Ильхам Закиев, Ровшан Сафаров, Севда Велиева и Ханым Гусейнова завоевали золотые медали.

Байрам Мустафаев стал обладателем серебряной, а Рамиль Гасымов и Гусейн Рагимли – бронзовой медали.

Отметим, что мужская и женская сборные Азербайджана также поднялись на первую ступень почетного пьедестала.