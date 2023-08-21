Азербайджанские параатлеты завершили чемпионат Европы с 13 медалями

Азербайджанские параатлеты завершили чемпионат Европы в Роттердаме (Нидерланды) с 13 медалями.

Азербайджанские параатлеты завершили чемпионат Европы в Роттердаме (Нидерланды) с 13 медалями.

Как сообщает Report, сборная завоевала четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

В турнире с участием 35 азербайджанских спортсменов на высшую ступень пьедестала почета поднялись дзюдоисты Шахана Гаджиева, Ханым Гусейнова, а также таэквондисты Имамеддин Халилов и Абульфаз Абузарли.

Второе место заняли дзюдоисты Намиг Абаслы, Дюрсадаф Керимова и Ильхам Закиев, а также таэквондистка Рояля Фаталиева.

Бронзовые награды завоевали Исмаил Мурадов, Хатира Исмиева (оба дзюдо), Сабир Зейналов, Амин Шихалиев (оба таэквондо) и Айбениз Бабаева (пулевая стрельба).