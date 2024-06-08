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Азербайджанские мастера дзюдо завоевали еще пять медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские мастера дзюдо завоевали еще пять медалей на чемпионате Европы Азербайджанские мастера дзюдо во второй день чемпионата Европы, проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево, завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали.
Индивидуальные
8 июня 2024 г. 14:29
Азербайджанские мастера дзюдо завоевали еще пять медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские мастера дзюдо во второй день чемпионата Европы, проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево, завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали.

Как сообщает Report, Вугар Бабаев (66 кг), выступающий в возрастной категории М3, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Бронзы удостоились Азер Фатуллаев (81 кг) и Низами Мамедов (100 кг).

Эмиль Гусейнов (100 кг) занял первое место в возрастной категории М4. В весовой категории 73 кг Али Алибейли удостоился третьего места.

Отметим, что в первый день соревнований мастера дзюдо Азербайджана завоевали 3 медали. В континентальном первенстве, которое продлится до 9 июня, соревнуются 800 дзюдоистов из 35 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha beş veteran cüdoçusu Avropa çempionatında medal qazanıb

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