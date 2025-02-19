Азербайджанские лыжники-любители завоевали две медали на Кубке тюркских государств

Азербайджанские лыжники-любители завоевали две медали на Кубке тюркских государств.

Азербайджанские лыжники-любители завоевали две медали на Кубке тюркских государств.

Как сообщает Report, первый Кубок тюркских государств по любительскому горнолыжному спорту, организованный Союзом горнолыжных курортов тюркских государств при поддержке Организации тюркских государств, состоялся 18 февраля на горнолыжном курорте Амирсой в Узбекистане.

Представители Азербайджана Джейхун Баламетов и Фамиль Валимотов завоевали соответственно золотую и бронзовую медали.

В турнире приняли участие около 50 лыжников из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Турции в разных возрастных категориях. Победители были награждены кубками и медалями.