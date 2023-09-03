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Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы

Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы Подопечные начальника отдела спортивной подготовки МВД Азербайджана полковник-лейтенанта полиции Эдуарда Мамедова и тренера спортивного клуба ZV Fight Academy Аяза Мехтиева успешно выступили на чемпионате Европы по кикбоксингу по версии WAKO.
Индивидуальные
3 сентября 2023 г. 00:18
Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы

Подопечные начальника отдела спортивной подготовки МВД Азербайджана полковник-лейтенанта полиции Эдуарда Мамедова и тренера спортивного клуба ZV Fight Academy Аяза Мехтиева успешно выступили на чемпионате Европы по кикбоксингу по версии WAKO.

Как сообщает Report, спортсмены завоевали на турнире в Стамбуле шесть медалей, в том числе два золота, одно серебро и три бронзы.

Золотые медали завоевали выступавшие в разделе "фулл-контакт с «лоу-киком»" Кянан Джафарли (57 кг) и Рамал Гасанли (81 кг). Али Амирли в разделе "фулл-контакт" записал в свой актив "серебро".

Бронзовых медалей удостоились Ринат Гиясов ("фулл-контакт с «лоу-киком»"), Билал Нуриев ("фулл-контакт") и Таир Абдуллаев ("лайт-контакт").

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblər

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