Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы

Подопечные начальника отдела спортивной подготовки МВД Азербайджана полковник-лейтенанта полиции Эдуарда Мамедова и тренера спортивного клуба ZV Fight Academy Аяза Мехтиева успешно выступили на чемпионате Европы по кикбоксингу по версии WAKO.

Подопечные начальника отдела спортивной подготовки МВД Азербайджана полковник-лейтенанта полиции Эдуарда Мамедова и тренера спортивного клуба ZV Fight Academy Аяза Мехтиева успешно выступили на чемпионате Европы по кикбоксингу по версии WAKO.

Как сообщает Report , спортсмены завоевали на турнире в Стамбуле шесть медалей, в том числе два золота, одно серебро и три бронзы.

Золотые медали завоевали выступавшие в разделе "фулл-контакт с «лоу-киком»" Кянан Джафарли (57 кг) и Рамал Гасанли (81 кг). Али Амирли в разделе "фулл-контакт" записал в свой актив "серебро".

Бронзовых медалей удостоились Ринат Гиясов ("фулл-контакт с «лоу-киком»"), Билал Нуриев ("фулл-контакт") и Таир Абдуллаев ("лайт-контакт").