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    Азербайджанские каратисты завоевали 7 медалей в Турции

    Две медали золотые

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские каратисты, выступающие в 13-м международном турнире "Palandökən" в турецком городе Эрзурум, завоевали 7 медалей.

    Как сообщает Report, члены национальной команды завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. 

    Фарида Алиева (до 21 года, 68 кг) и Исмаил Гулиев стали чемпионами. Роман Гейдаров (молодежная и взрослая сборная команда, ката) стал серебряным призером турнира, Асья Меликова (отборочная команда до 21 года, 50 кг) и Мурад Гаджизаде (16-17 лет, 76 кг) завоевали бронзу. 

    Джейхун Исмаилов завоевал бронзу в соревнованиях по ката. 

    Помимо этого, Джейхун Исмаилов, Айхан Новрузов и Сабухи Гулузаде заняли третье место в командном зачете в соревнованиях ката (14-15 лет). 

    Отметим, что на турнире участвовало более 2000 спортсменов из 30 стран.

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