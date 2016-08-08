Азербайджанские каратисты завоевали 7 медалей в Турции

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские каратисты, выступающие в 13-м международном турнире "Palandökən" в турецком городе Эрзурум, завоевали 7 медалей.

Как сообщает Report, члены национальной команды завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Фарида Алиева (до 21 года, 68 кг) и Исмаил Гулиев стали чемпионами. Роман Гейдаров (молодежная и взрослая сборная команда, ката) стал серебряным призером турнира, Асья Меликова (отборочная команда до 21 года, 50 кг) и Мурад Гаджизаде (16-17 лет, 76 кг) завоевали бронзу.

Джейхун Исмаилов завоевал бронзу в соревнованиях по ката.

Помимо этого, Джейхун Исмаилов, Айхан Новрузов и Сабухи Гулузаде заняли третье место в командном зачете в соревнованиях ката (14-15 лет).

Отметим, что на турнире участвовало более 2000 спортсменов из 30 стран.