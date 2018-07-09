Азербайджанские каратисты завоевали 6 медалей в Хорватии

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские каратисты завоевали 3 медали на втором этапе молодежной премьер-лиги Каратэ 1 в хорватском городе Умаг.

Как передает Report, серебро взял Фарид Агаев (70 кг, юниоры 14-15 лет), а бронзу взяли Фарид Савадов (40 кг, среди спортсменов до 14 лет) и Фидан Дадашова (47 кг, среди юниоров 14-15 лет).

Накануне члены азербайджанской команды завоевали две золотые и одну бронзовую медаль в Кубке WKF в возрастной категории 12-21 год.