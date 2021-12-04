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Азербайджанские каратисты получили лицензию на Всемирные игры

Азербайджанские каратисты получили лицензию на Всемирные игры Два азербайджанских каратиста получили лицензию на участие в XI Всемирных играх, которые пройдут в следующем году в США.
Индивидуальные
4 декабря 2021 г. 15:15
Азербайджанские каратисты получили лицензию на Всемирные игры

Два азербайджанских каратиста получили лицензию на участие в XI Всемирных играх, которые пройдут в следующем году в США.

Как сообщили "Report" в Национальной федерации карате Азербайджана, право на участие в соревнованиях заслужили Ирина Зарецкая (68 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг).

Спортсмены заслужили это право, заняв почетные места на чемпионате мира в Дубае. В мундиале Зарецкая завоевала золотую медаль, а Гурбанлы - бронзовую.

Другие лицензии на Всемирные игры, которые пройдут в июле 2022 года в США, будут выданы на основе рейтинговых очков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 2 karateçisi Dünya Oyunlarına lisenziya qazanıb

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