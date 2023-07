Азербайджанские каратисты по ката и кумите завоевали в Японии 5 золотых и 1 серебряную медали

Азербайджанские каратисты по ката и кумите завоевали 5 золотых и 1 серебряную медали на международном турнире, прошедшем в японском Окинаве.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил почетный президент Федерации кошики каратэ-до Азербайджана Аднан Ахмедзаде.

"Отличная новость!

Спортсмены Федерации кошики каратэ-до Азербайджана завоевали 5 золотых и 1 серебряную медали на международных соревнованиях по ката и кумите, прошедших в Окинаве, Япония, 22-23 июля.

Поздравляю наших чемпионов Севинджа, Назима и Кянана и Федерацию кошики каратэ-до Азербайджана!", - отметил он.

Следует отметить, что этот успех спортсменов был достигнут при поддержке Азербайджанской академии спортивных талантов (Azerbaijan Sport Talents Academy) - ASTA.