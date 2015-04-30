Азербайджанские каратистки отправились в Стамбул

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Завершающая подготовку к I Европейским играм "Баку-2015" сборная женская Азербайджана по каратэ отправилась на турнир в Стамбул.

Как сообщает Report, на предстоящем в первый день мая 28-м международном турнире "Bosphorus Open" 5 каратисток будут соревноваться по кумитэ, две спортсменки - по ката, а две каратистки выйдут на татами в возрастных категориях 16-17 лет и 18-21 год.

В соревнованиях, которые продлятся до 3 мая, примут участие члены квалифицированной команды - Ульви Гурбанов (-60 кг, 16-18 лет), Сархан Гулузаде (+84 кг, 18-21 год), среди взрослых - Нурана Алиева (-50 кг), Илаха Гасымова (-55 кг), Фарида Абиева (-61 кг), Ирина Зарецка (-68 кг) и Айтен Самедли (+68 кг).

В соревнованиях по ката примут участие Турал Балджанлы и Адиля Гурбанова.

Помощником старшего тренера спортсменов в возрастной категории 16-18 лет, заслуженного тренера Шахина Худавердиева будет Денис Морозов.

Отметим, что члены сборной вернуться в Баку 4 мая.