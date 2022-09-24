Азербайджанские и китайские дзюдоисты вместе готовятся к чемпионату мира

Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к последнему этапу подготовки к Чемпионату мира среди взрослых, который пройдет в столице Узбекистана, Ташкенте.

Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к последнему этапу подготовки к Чемпионату мира среди взрослых, который пройдет в столице Узбекистана, Ташкенте.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, на тренировочном сборе основное внимание уделяется физической и тактико-технической подготовке спортсменов.

Мужская и женская сборные Китая также находятся в Баку с 9 сентября. Китайские спортсмены будут проходить подготовку к чемпионату вместе с национальными командами Азербайджана до 30 сентября.

Чемпионат мира пройдет 6-12 октября.