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Азербайджанские и китайские дзюдоисты вместе готовятся к чемпионату мира

Азербайджанские и китайские дзюдоисты вместе готовятся к чемпионату мира Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к последнему этапу подготовки к Чемпионату мира среди взрослых, который пройдет в столице Узбекистана, Ташкенте.
Индивидуальные
24 сентября 2022 г. 11:00
Азербайджанские и китайские дзюдоисты вместе готовятся к чемпионату мира

Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к последнему этапу подготовки к Чемпионату мира среди взрослых, который пройдет в столице Узбекистана, Ташкенте.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, на тренировочном сборе основное внимание уделяется физической и тактико-технической подготовке спортсменов.

Мужская и женская сборные Китая также находятся в Баку с 9 сентября. Китайские спортсмены будут проходить подготовку к чемпионату вместе с национальными командами Азербайджана до 30 сентября.

Чемпионат мира пройдет 6-12 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatına Çin yığmaları ilə birlikdə hazırlaşır

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