Азербайджанские гребцы завоевали в Вене пять медалей

Азербайджанские гребцы завоевали 5 медалей на традиционной международной Венской регате в столице Австрии.

Азербайджанские гребцы завоевали 5 медалей на традиционной международной Венской регате в столице Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ и гребли Азербайджана, азербайджанские спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали в проводимой в 120-й раз регате.

В академической гребле Бахман Насири стал чемпионом на дистанции 2000 метров. Мурад Садыхов завоевал бронзовую медаль. Зия Мамедзаде, выступавший в легкой весовой категории на той же дистанции, финишировал вторым.

Еще одну победу на той же дистанции, но среди молодежи одержал Нурлан Пашаев. Азер Ильясов завоевал бронзовую медаль в соревновании на дистанции 1 500 метров в одноместной лодке.