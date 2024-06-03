Азербайджанские гребцы завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане

Азербайджанские гребцы завоевали 8 медалей на состоявшемся 1-3 июня в Уральске (Казахстан) международном турнире по гребле на байдарках и каноэ, посвященном 1 июня - Международному дню защиты детей.

Азербайджанские гребцы завоевали 8 медалей на состоявшемся 1-3 июня в Уральске (Казахстан) международном турнире по гребле на байдарках и каноэ, посвященном 1 июня - Международному дню защиты детей.

Как сообщили Report в Федерации каноэ и гребли Азербайджана, подопечные тренера Ларисы Ахундовой завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Джавид Велизаде на каноэ-двойке завоевал золотую медаль в заплыве на дистанции 200 метров и серебро - на дистанции 500 метров. Он также занял второе место в заплывах на одноместном каноэ на дистанциях 200 и 500 метров и третье - в смешанных командных соревнованиях на дистанции 500 метров.

Эмиль Зейналов финишировал первым в заплыве на дистанции 500 метров в смешанных командных соревнованиях на байдарках-двойках. Пара Ваджиб Бабаев - Шахин Исаев на байдарке-двойке заняла третье место, Нияз Меликов завоевал бронзовую медаль в заплыве на одиночной байдарке на дистанции 500 метров.

В соревнованиях приняли участие около 10 команд из 5 стран.