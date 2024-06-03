О нас

Азербайджанские гребцы завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане

Азербайджанские гребцы завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане Азербайджанские гребцы завоевали 8 медалей на состоявшемся 1-3 июня в Уральске (Казахстан) международном турнире по гребле на байдарках и каноэ, посвященном 1 июня - Международному дню защиты детей.
Индивидуальные
3 июня 2024 г. 15:47
Азербайджанские гребцы завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане

Азербайджанские гребцы завоевали 8 медалей на состоявшемся 1-3 июня в Уральске (Казахстан) международном турнире по гребле на байдарках и каноэ, посвященном 1 июня - Международному дню защиты детей.

Как сообщили Report в Федерации каноэ и гребли Азербайджана, подопечные тренера Ларисы Ахундовой завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Джавид Велизаде на каноэ-двойке завоевал золотую медаль в заплыве на дистанции 200 метров и серебро - на дистанции 500 метров. Он также занял второе место в заплывах на одноместном каноэ на дистанциях 200 и 500 метров и третье - в смешанных командных соревнованиях на дистанции 500 метров.

Эмиль Зейналов финишировал первым в заплыве на дистанции 500 метров в смешанных командных соревнованиях на байдарках-двойках. Пара Ваджиб Бабаев - Шахин Исаев на байдарке-двойке заняла третье место, Нияз Меликов завоевал бронзовую медаль в заплыве на одиночной байдарке на дистанции 500 метров.

В соревнованиях приняли участие около 10 команд из 5 стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan avarçəkənləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar

Другие новости из категории

Париж-2024: Азербайджан – одна из двух европейских стран, завоевавших больше всего лицензий в боксе
Париж-2024: Азербайджан – одна из двух европейских стран, завоевавших больше всего лицензий в боксе
3 июня 2024 г. 12:11
Максим Медведев намерен продолжить деятельность в качестве тренера
Максим Медведев намерен продолжить деятельность в качестве тренера
2 июня 2024 г. 23:16
Максим Медведев завершил карьеру
Максим Медведев завершил карьеру
2 июня 2024 г. 20:13
Азербайджанские гимнастки завоевали семь золотых медалей на турнире в Черногории
ФотоАзербайджанские гимнастки завоевали семь золотых медалей на турнире в Черногории
2 июня 2024 г. 18:42
Азербайджанский шахматист стал победителем международного турнира
Азербайджанский шахматист стал победителем международного турнира
2 июня 2024 г. 16:01
Еще один Азербайджанский боксер завоевал лицензию на ОИ Париж-2024
Еще один Азербайджанский боксер завоевал лицензию на ОИ Париж-2024
2 июня 2024 г. 12:51
Азербайджанский дом выступил партнером турнира по смешанным единоборствам в Марнеули
Фото"Азербайджанский дом" выступил партнером турнира по смешанным единоборствам в Марнеули
2 июня 2024 г. 03:09
Азербайджанская спортсменка вышла в 1/4 финала по боксу в квалификационном турнире
Азербайджанская спортсменка вышла в 1/4 финала по боксу в квалификационном турнире
1 июня 2024 г. 11:26
Шахрияр Мамедьяров продвинулся в рейтинге ФИДЕ
Шахрияр Мамедьяров продвинулся в рейтинге ФИДЕ
1 июня 2024 г. 10:21
В Баку по случаю Международного дня защиты детей организован мастер-класс на льду
В Баку по случаю Международного дня защиты детей организован мастер-класс на льду
31 мая 2024 г. 23:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi